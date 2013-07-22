Суддя, який поранив чоловіка, відмовляється давати свідчення

Суддя одного з районних судів Дніпропетровщини, який в ніч на 21 липня з травматичної зброї поранив чоловіка у Новомосковському районі наразі відмовляється давати свідчення по справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську повідомив начальник ГУ МВС у Дніпропетровській області Віктор Бабенко.

За його словами, інцидент стався на дорозі біля селища Орлівщина.

Суддя, який з дружиною їхав на автомобілі, освітив фарами 21-річного чоловіка, який йшов по дорозі. На грунті цього виник конфлікт, який перейшов у бійку. У результаті, суддя вистрілив у чоловіка з травматичної зброї, завдавши тому поранення лівого плеча.

За словами начальника обласної міліції, наразі потерпілого з Новомосковської міської лікарні переведено до лікарні №16 Дніпропетровська.

Бабенко зазначив, що стан госпіталізованого не тяжкий. Він також уточнив, що потерпілий в результаті бійки з суддею отримав кілька синців.

Потерпілий, за словами Бабенка, також наразі відмовляється давати свідчення, хоча звернувся з відповідною заявою про інцидент до правоохоронних органів.

Суддя також звернувся із заявою до правоохоронних органів, що госпіталізований чоловік під час інциденту зірвав золотий ланцюжок з дружини судді. Бабенко також зазначив, що суддя має право на носіння травматичної зброї.

Бабенко повідомив, що за даним інцидентом відкрито два кримінальні провадження, відносно судді за ст. 296 (хуліганство), відносно пораненого суддею чоловіка — за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Прізвища судді та потерпілого, а також місця їх роботи Бабенко не уточнив.