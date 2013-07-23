На Сумщині із церкви викрали 13 ікон

У Сумській області із Свято-Успенскої церкви, що в Лебединському районі, невідомі зловмисники викрали 13 ікон.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, подія сталася на минулому тижні.

Згідно із повідомленням, про крадіжку дільничному інспектору міліції повідомив 33-річний настоятель храму, який вранці виявив зникнення тринадцяти ікон.

На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Експерти встановили, що злодії проникли до церкви, зламавши замок на вхідних дверях. Зі слів слідчого, діяли вони професійно та жодних зачіпок, які б вказували на їх особи, не залишили.

За словами священнослужителя, великої історичної цінності ікони не мали, хоча й були наділені духовною силою.

«Розслідування по даному факту триває. Працівники міліції проводять подвірний обхід помешкань громадян, опитують селян, перевіряють раніше засуджених, але поки що це не дало жодних результатів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що передбачає до шести років ув’язнення», - повідомляє СЗГ УМВС.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року в селі Пустовійтівка Роменського району Сумської області невідомі зловмисники викрали із Свято-Троїцької церкви 6 ікон. Окрім цього зловмисники зі скриньки з пожертвувань громадян вкрали 3,6 тисячі гривень.