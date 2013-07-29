У Луганську поховали загиблого у ДТП співробітника міліції

У Луганську 27 липня поховали начальника відділу моніторингу УБНОН ГУМВС України в Луганській області підполковника міліції Володимира Ларьова, одного з двох загиблих у ДТП 25 липня співробітників міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, у В.Ларьова залишилося двоє дітей – 17-річний син і маленька донька. Родина проживає в однокімнатній квартирі, яку винаймає.

Т.Погукай також повідомила, що тіло другого загиблого співробітника міліції - головного оперуповноваженого, інспектора відділу інформаційного і методичного забезпечення в сфері легального обороту наркотиків Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України підполковника міліції Андрія Рибалки відправили до Києва.

Як раніше повідомляв УНІАН, жахливе ДТП сталося 25 липня о 20.20 на автодорозі "Деміно - Олександрівка - Лисичанськ - Луганськ". У ДТП загинуло четверо осіб, двоє з них - міліціонери.

Як повідомила Т.Погукай, співробітники міліції поверталися з оперативно-слідчих дій (у Попаснянскому районі знайшли поле засіяне коноплями), у їхню машину влетіла дев'ятка. Удар прийшовся в бік міліцейської машини. При зіткненні машини спалахнули. Двоє правоохоронців, водій і пасажир з іншого автомобіля загинули на місці.

Вижив тільки водій міліцейського автомобіля. На сьогодні він перебуває у реанімації у важкому стані.

Даний факт зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України. Проводиться досудове розслідування.