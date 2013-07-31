Посадовець Держземкадастру вимагав 2,5 млн грн хабара

Неправомірну винагороду в сумі 2,5 мільйона гривень викрили правоохоронці в Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 26 липня пред’явлено підозру начальнику відділу Державного земельного кадастру Приморського району Запорізької області, депутату Приморської міської ради про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Санкція вказаної статті карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як зазначається у повідомленні, у березні 2013 року, директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю звернувся до вищевказаного депутата з приводу передачі йому в суборенду земельної ділянки, розташованої на узбережжі Азовського моря в місті Приморську.

Під час бесіди з підприємцем начальник відділу здійснив вимагання грошей за вирішення цього питання. Оцінив він свої «послуги» у 2,5 мільйони гривень.

2 липня 2013 року, співробітники УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області у місті Запоріжжі, в офісному приміщенні затримали підозрюваного на "гарячому" - під час отримання частини «замовленої» суми в розмірі 100 000 гривень.

Факт передачі грошей був задокументований. Під час особистого обшуку депутата, зазначені грошові кошти були вилучені слідчим.

В ході подальших слідчих дій до матеріалів провадження було долучено документи та матеріали, які підтверджують факти вимагання держслужбовцем неправомірної вигоди в розмірі 2 500 000 гривень за укладання договору суборенди земельної ділянки та розгляду цього питання на земельній комісії та сесії Приморської міської ради.