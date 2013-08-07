Міліція затримала групу автокрадіїв на Рівненщині

У Рівненській області правоохоронці затримали групу автокрадіїв. «Працювали» двоє 23-річних молодиків у Млинові: крали автоінструменти, магнітоли, акумулятори, «запаски», домкрати та знаки аварійної зупинки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Переважно зловмисник зламував замок кришки багажника чи дверцят водія та забирав найцінніше.

«Кілька місяців розшукових заходів дали позитивний результат: встановлено, що ряд крадіжок із автомобілів у Млинові скоїли двоє 23-річних мешканці Дубенського району», – розповів заступник начальника – начальник кримінальної міліції Млинівського РВ УМВС Сергій Волков.

За даними фактами триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Молодикам загрожує до трьох років ув’язнення.