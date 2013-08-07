Чиновник вимагав $400 за документи на землю

$400 хабара вимагав головний спеціаліст реєстраційної служби одного із районних управлінь юстиції Тернопільської області за видачу свідоцтв на правовласності на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як з’ясувалося, до одного із районних територіальних підрозділів реєстраційної служби звернувся житель Тернополя із проханням зареєструвати право власності на дві земельні ділянки та видати йому відповідні свідоцтва. Головний спеціаліст служби взявся допомагати чоловіку, проте за свої послуги зажадав 400 доларів США. Правоохоронці затримали службовця «на гарячому» при отриманні ним обумовленої суми від заявника.

Стосовно державного реєстратора розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). У якості запобіжного заходу суд обрав домашній арешт.

Триває досудове слідство.