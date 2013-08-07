Журналістам Вінничини провели екскурсію в камери тримання. Фото

На базі 2-го відділу Вінницького міського відділу міліції заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Микола Загорулько провів брифінг, під час якого ознайомив представників ЗМІ з роботою чергової частини та умовами утримання затриманих і доставлених за скоєння адміністративних правопорушень.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до вимог Міністерства внутрішніх справ України та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на території Вінницької області, як і в державі в цілому, відповідно до євростандартів були переоблаштовані усі кімнати затриманих і доставлених за скоєння адміністративних правопорушень.

- Такі кімнати, а їх на території області 35, будувалися ще у 60-70-роки. Аби привести їх у відповідний до нових вимог стан, довелося докласти чимало зусиль. Усі вони мають опалення, природнє освітлення, ліжко, туалет, рукомийник, - розповів Микола Загорулько. – Сьогодні у будь-якому районі області представники громадських організацій мають можливість відвідати ці кімнати та перевірити їх стан за умови відсутності в них затриманих і доставлених.



Фото: МВС України

Працівникам чергової частини заступник начальника обласного управління роздав буклети-пам’ятки «Про взаємодію міліціонера з представниками мас-медіа». Микола Загорулько наголосив, що сьогодні співпраця з журналістами для правоохоронців є дуже важливою, адже саме через засоби масової інформації громадяни дізнаються, якою нині є міліція, як вона працює.

Аби кожен місцевий житель зміг звернутися за допомогою до міліції керівник 2-го відділу Вінницького міського відділу міліції Олександр Король ініціював створення кнопки виклику оперативного чергового для людей з обмеженими фізичними можливостями.

- Кнопку ми розташували біля сходів відділу міліції на такому рівні, що натиснути її може і людина на інвалідному візку, і людина, яка через певну хворобу не може піднятися по сходах, адже відділ міліції збудований так, що технічно не можливо встановити пандус, - розповів Олександр Король.