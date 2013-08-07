На Харківщині працює пересувна приймальня начальника міліції

У Харківській області почала працювати пересувна приймальня начальника обласної міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, представники Головного управління на спеціально обладнаному автомобілі вирушили до райцентрів області, щоб з’ясувати проблемні питання її жителів. Правоохоронці Харківщини стали першими хто запропонував громадянам таке нововведення.

Як зазначається у повідомленні, харківська міліція постійно намагається вдосконалити свої форми співпраці з населенням регіону. Тому керівництвом ГУМВС було прийнято рішення про створення пересувної громадської приймальні для більш ефективного реагування на скарги та пропозиції мешканців області. На сьогоднішній день міліціонери Харківщини стали одними з перших, хто впровадив в свою діяльність таке нововведення.

Пересувна громадська приймальна очільника обласної міліції вже відвідала Ізюмський район та Балаклійщину.

Мешканці райцентрів через засоби масової інформації заздалегідь були поінформовані про проведення такого заходу, аби кожен, хто не має можливості потрапити на особистий прийом безпосередньо до начальника ГУМВС в Харкові, отримали можливість зробити це в своєму рідному місті за допомогою пересувної приймальні.

На зустріч з жителями Харківщини були відряджені досвідчені фахівці - заступник начальника відділу дільничних інспекторів міліції УГБ ГУМВС України в Харківській області Сергій Ізотов та спеціаліст приймальні Головного управління МВС України в Харківській області Павло Ковган.

- Проведення подібного заходу обумовлене бажанням поспілкуватися безпосередньо з громадянами, виявити приховані від обліку звернення або заяви про злочини, і головне, дізнатися про істинне відношення населення до діяльності місцевої міліції, - зазначив Сергій Ізотов.

Вже з перших хвилин роботи навколо машини стали збиратися чисельні відвідувачі. Люди жваво цікавилися, які функції виконує незвичайний автомобіль, а коли отримали роз'яснення, одразу поспішили звернутися з офіційними заявами. Цього дня завітати до приймальні виявили бажання чимало громадян.

Павло Ковган запевнив громадян, що усі без виключення звернення, що вимагають вивчення і ухвалення конкретних рішень, будуть поставлені на особистий контроль начальника ГУМВС України в Харківській області. За його розпорядженням заяви мешканців будуть ретельно вивчені керівниками відповідних галузевих служб, а заявники обов’язково отримають на них вичерпні відповіді.

Місцеві мешканці дуже позитивно оцінили та підтримали ідею роботи пересувних приймалень керівництва міліції, відмітивши, що відтепер вони можуть без будь-яких зусиль поспілкуватися з представниками начальника Головного управління МВС та вирішити свої проблеми.

- Наша головна мета - підвищити довіру населення до міліції, - підбив підсумок першого дня роботи спеціаліст приймальні обласної міліції Павло Ковган. - Пересувні приймальні дають можливість народу отримати кваліфіковану юридичну допомогу і консультації з різних правових питань. Подібні заходи будуть проводитись у кожному районі Харківської області. Це допоможе налагодити конструктивний діалог з громадянами та надати допомогу людям, що потрапили в складну життєву ситуацію.