Затримано групу, яка „чистила” i-box термінали у трьох областях

На Житомирщині правоохоронці затримали групу осіб, що спеціалізувалися на крадіжках з i-box терміналів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, четверо чоловіків, які були затримані правоохоронцями у Бердичівському районі Житомирщини, причетні до скоєння низки крадіжок з i-box терміналів у столиці, на території Київської, Житомирської та Львівської областей.

Як зазначається у повідомленні, до місцевого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бердичеві невідомі проникли до одного з магазинів і шляхом злому i-box терміналу викрали з нього грошові кошти.

Доки на місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку вживали заходів щодо затримання осіб, причетних до скоєння зухвалого злодіяння.



Затримані. Фото: МВС України

– На території Житомирщини й раніше фіксувалися подібні злочини, - розповів т.в.о. начальника управління карного розшуку УМВС в області Сергій Хімчик. – Аналогічні крадіжки були зареєстровані на території й суміжних з Житомирською областей. Спільні з правоохоронцями інших регіонів оперативні заходи та слідова інформація вказували на те, що усі ці кримінальні правопорушення вчиняються одними й тими ж особами.

Результатом взаємодії міліціонерів Житомирщини та Київської області стало затримання у Бердичівському районі автомобіля «Шкода», у салоні якого знаходилося четверо осіб. Під час огляду авто правоохоронці виявили та вилучили знаряддя для зламування, радіостанції, маски з прорізями для очей та грошові кошти.

Четверо осіб, які виявилися жителями столиці та Київської області, доставлені до Бердичівського міськрайвідділу міліції та наразі перевіряються на причетність до скоєння низки крадіжок з i-box терміналів, учинених в інших регіонах держави.

Як повідомив т.в.о. начальника УМВС України Житомирщини Василь Дячук, за всіма фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за різними частинами ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За чинним кримінальним законодавством за вчинення подібних злодіянь винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.