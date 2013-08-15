На Закарпатті міліція ледь врятувала суддю від самосуду селян

На Закарпатті міліція не допустила самосуду мешканців села Мідяниця над суддею Іршавського районного суду.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області, селян обурило те, що суддя Іршавського районного суду звільнила під домашній арешт затриманого міліцією за вбивство 52-річного їхнього односельця-рецидивіста, що два десятки років провів у тюрмі.

Як зазначається у повідомленні, до чергової частини Іршавського районного відділу міліції надійшло повідомлення від 52-річного мешканця села Мідяниця про те, що у нього в будинку знаходиться труп 42-річного односельчанина.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група на чолі з в.о. начальника Іршавського райвідділу підполковником міліції Мироном Черничком.

Підозра у скоєнні вбивства відразу впала на 52-річного господаря будинку, який добре відомий правоохоронцям і має за плечима 6 судимостей та загалом провір у місцях позбавлення волі майже 20 років. Найдовше відбував покарання за вбивство жінки з особливою жорстокістю, труп якої розчленував і сховав у бочці. Останню судимість чоловік отримав за погрозу фізичною розправою своїй дружині, яка після цього з ним розлучилась.

«На зоні» іршавець вважався ледь не кримінальним «авторитетом», тож коли повернувся з тюрми додому, то односельці його резонно побоювалися й намагались не мати з ним справи. Чоловік зловживав алкоголем, під дією якого ставав неконтрольованим.

„Як з′ясували працівники карного розшуку іршавської міліції, потерпілий напередодні прийшов до підозрюваного у вбивстві в гості з пляшкою горілки. Між захмелілими чоловіками виникла сварка. Як стверджує сам вбивця, потерпілий обізвав його образливим словом, за яке «на зоні» прийнято карати. Розлючений господар ударив його рукою в шию, від чого потерпілий впав на підлогу. Далі господар схопив мотузку і зв’язав руки гостю за спиною, щоб той заспокоївся. Але гість не заспокоювався і продовжував його ображати, тож господар став бити його ногами. Далі залишив зв′язану жертву лежати на підлозі, а сам пішов поратись по господарству. Через деякий час господар зайшов до будинку подивитись, як там його гість, розв’язав руки, але той уже був мертвий”, - зазначається у повідомленні.

Майже дві доби мертве тіло пролежало в хаті, доки вбивця, протверезівши, набрався сміливості повідомити про скоєння вбивства в міліцію.

Убивцю затримали в порядку ст.208 КПК. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Слідчим, за погодженням із прокуратурою, було подано клопотання до Іршавського районного суду про застосування щодо вбивці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, з незрозумілих причин дане клопотання слідчого молода жінка-суддя не задовольнила, обмежившись щодо вбивці з шістьма судимостями домашнім арештом.

Дане рішення суду обурило жителів села Мідяниця, яким уже добряче набридли витівки односельця-рецидивіста. Кілька десятків мідянців приїхали в Іршаву й організували під стінами районного суду акцію протесту. Найбільш запальні навіть намагались дістатися в кабінет судді, яка з переляку зачинилася зсередини.

Невідомо, чим би все закінчилося, якби у справу не втрутилася районна міліція. Прибувши на місце пригоди, правоохоронці не допустили порушень громадського порядку й можливої розправи над суддею. Керівник райвідділу міліції роз′яснив учасникам акції протесту процедуру оскарження судових рішень. Після цього громадяни роз′їхались по домівках.

Прокуратура Іршавського району подала апеляційну скаргу на рішення районної судді в Апеляційний суд Закарпатської області.

Наступного дня підозрюваний у вбивстві з′явився до суду на розгляд справи. Обласний суд скасував рішення районного й обрав щодо вбивці міру запобіжного заходу—тримання під вартою, як того вимагає закон. Наразі вбивця-рецидивіст перебуває в слідчому ізоляторі в Ужгороді, розслідування цієї резонансної справи триває.