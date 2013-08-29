У Запоріжжі троє підлітків обікрали 11 автомобілів

У Запоріжжі правоохоронці затримали трьох місцевих жителів 13-17-ти років, на рахунку яких принаймні 11 крадіжок з автівок.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Впродовж тижня до чергової частини райвідділу надходили повідомлення від громадян про крадіжки з їх автівок особистого майна. Щоб потрапити всередину, невідомі ламали замки, відважували капоти, а потім витягували акумулятори. Діяли зловмисники в темний час доби.

26 серпня в хлопців зламався мотоцикл, який дозволяв їм швидко зникати з місця злочину. На дорозі їх і побачили співробітники міліції, які в машині чергової частини прямували на виклик. Уважних міліціонерів зацікавила трійця, що намагається відштовхнути мотоцикл з дороги. Коли правоохоронці спитали, що вони роблять на дорозі в таку пізню годину, хлопці помітно занервували. Причиною були викрадені магнітоли та акумулятор в колясці мотоциклу. Ці речі і вилучили співробітники міліції. А потім для пояснень доставили молодиків в райвідділ.

Хлопці зізнались, що в такий спосіб вони вирішили підзаробити грошей на розваги. Всі вони з неповних родин, в яких постійно відчувалася нестача грошей. Раніше проблем з законом трійця не мала. На сьогоднішній день вже достовірно відомо, що від їх дій постраждали 11 власників автівок. Продати вкрадені речі хлопці не встигли і все майно вдалося повернути власникам. Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ст. 185 КК України (крадіжка).

Проводиться досудове слідство.