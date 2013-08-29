На Львівщині жертвами ДТП стали п’ятеро осіб. Фото

Поблизу села Чишки Пустомитівського району Львівської області легковий автомобіль «ВАЗ 2105» зіткнувся з двома вантажівками «Івеко» та «Мерседес». В аварії загинуло п’ятеро осіб. ДТП сталося 28 серпня на дорозі Київ-Чоп.

Троє загиблих - молоді люди 1979, 1980, 1985 років народження, мешканці Львівської та Івано-Франківської областей. Дані про ще двох пасажирів з’ясовуються.

Пожежно-рятувальним відділенням ДПРЧ-29 Львова за допомогою рятувального обладнання (гідравлічних ножиць) проводились роботи по вивільненню чотирьох загиблих з легкового автомобіля «ВАЗ 2105».



Фото: ДАІ у Львівській області

Додамо, що за минулу добу в Україні зареєстровано 87 ДТП, в яких загинули 14 людей. У цілому постраждали 117 осіб. З початку року в ДТП загинули 2 504 людини.