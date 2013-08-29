У Росії затримали вбивцю української біатлоністки

Чоловіка, який після скоєння тяжкого злочину був оголошений у міждержавний розшук, затримали російські поліцейські.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зараз вирішується питання про екстрадицію зловмисника до України, де йому буде оголошено підозру у скоєнні вбивства спортсменки.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Головним підозрюваним у скоєнні злочину став 28-річний співмешканець Олени Демиденко, який раніше відбував покарання за крадіжки та вбивство.

Чоловік переховувався від слідства. Тож, його було оголошено в міждержавний розшук. Декілька днів тому в Москві його затримали поліцейські за підозрою у скоєнні крадіжки. Після проведення всіх необхідних перевірок було встановлено, що він перебуває в розшуку за скоєння вбивства.

Нагадуємо, що 18 червня в Глухові вбили майстра спорту по біатлону, екс-тренера Глухівської ДЮСШ, дворазову призерку Чемпіонату світу з літнього біатлону Олену Демиденко.