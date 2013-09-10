В Одесі юнак вистрелив у перехожого через цигарку

В Одесі 19-річний хлопець з револьвера поранив перехожого, який не дав йому цигарку.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 9 вересня на «спецлінію 102» зателефонував громадянин і повідомив, що в одному з дворів мікрорайону Таїрова (Київський район) він став свідком сварки, під час якої один із її учасників стріляв в іншого. На місце події черговий міськвідділу міліції направив найближчий мобільний міліцейський наряд - групу затримання ДСО.

Міліціонери, які прибули на місце події, побачили громадян, які голосно сперечалися. Один із чоловіків був поранений. Правоохоронці надали йому першу медичну допомогу.

«Потерпілий розповів, що коли він прямував з автостоянки додому, його гукнув невідомий хлопець. На прохання пригостити цигаркою, чоловік відповів відмовою, що сильно обурило молоду людину. Після нетривалої словесної сварки, обурений незнайомець дістав револьвер, як потім з'ясувалося марки Snipe-3, і вистрілив у руку опоненту», - розповіли у відділі.

Підозрюваного затримано.