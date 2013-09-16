НМПУ вимагає пояснень для чого збирають дані про дітей журналістів

Незалежна медіа-профспілка направила запит до Київської міської державної адміністрації з приводу публікації в газеті «Дзеркало тижня» про факт збирання Київським міським управлінням освіти і науки (ГУОН) інформації про дітей, чиї батьки працюють в ЗМІ.

Про це УНІАН повідомили у Медіа-профспілці.

НМПУ просить київську владу надати наступну інформацію: хто саме, та з якою метою надав розпорядження про збір інформації про дітей працівників ЗМІ, які навчаються в київськіх школах, та їхніх батьків, які працюють у ЗМІ? Яке подальше використання зібраної інформації?

*** «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомило, що чиновники столичного управління освіти в усному порядку звернулися до директорів шкіл з ”проханням” надати дані про дітей, чиї батьки працюють у ЗМІ. Про це повідомили DT.UA джерела в головному управлінні та школах Голосіївського та Оболонського району на умовах анонімності. Після виходу інформації 14 вересня до журналістів DT.UA звернулися вчителі, завучі і директори ще двох районів столиці - Печерського та Святошинського - і підтвердили, що такі дані збираються за розпорядженням управління освіти.

За їх даними, така робота в терміновому порядку ведеться з четверга. Прізвище-ім`я дитини, прізвище-ім`я батька-журналіста та місце його роботи - ці дані в режимі ”терміново і важливо!” повинні повідомити школи чиновникам.

Відповідна задача була поставлена перед працівниками районних управлінь освіти на засіданні в міському управлінні. За словами джерел, озвучила ”прохання” влади прес-секретар міського управління освіти Марія Кравчук.

DT.UA звернулося за роз`ясненнями до ГУОН. Як з`ясувалося, начальник управління Оксана Добровольська перебуває у відрядженні, її заступник теж зайнятий. Водночас, Кравчук запевнила, що таких завдань школи не отримували.

”Ми звернулися до районів з проханням надати список навчальних закладів, які можуть прийняти у себе представників засобів масової інформації для висвітлення різних заходів. Адже є директори, які соромляться відеокамер і журналістів”, - запевнила прес-секретар.

Директори шкіл, з якими поспілкувалося видання, засумнівалися в цьому аргументі. ”У кожному районі є школи, які зазвичай запрошують ЗМІ, і такі, які намагаються не демонструвати журналістам, - пояснив один з них. - Але перелік цих навчальних закладів чудово відомий управлінням освіти всіх рівнів. Тому немає сенсу збирати ще раз такі дані”.

Незважаючи на запевнення прес-служби ГУОН, на умовах анонімності виданню вдалося отримати підтвердження інформації про складання списків дітей журналістів вже в чотирьох районах міста.

Директори шкіл, з якими вдалося поспілкуватися, підтвердили, що справді передавали таку інформацію на прохання управління освіти свого району. Однак, ніяких письмових розпоряджень чиновників або наказів жоден директор не отримував. Прохання передавалася усно або у вигляді телефонограми.

Кому і навіщо знадобилися списки дітей журналістів? Чому ГУОН не звернулося до шкіл офіційно, а обмежилися усними розпорядженнями? Це питання поки залишається без відповіді.

Як відомо, міське управління освіти і науки з серпня 2012 року очолює член Партії регіонів, а до цього - член ВО ”Батьківщина” Оксана Добровольська.

