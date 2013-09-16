На Львівщині мер Рави-Руської подала до суду на ВО «Свобода»

Міський голова Рави-Руської Ірина Верещук подала до суду на Жовківську районну організацію ВО «Свобода» за поширення недостовірної інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рава-Руської міської ради, мер звинувачує політичну силу в поширенні недостовірної інформації на офіційному веб-сайті ВО «Свобода» від 6 вересня 2013 року.

«Майже уся стаття, на думку мера міста, є набором перекручених, недостовірних, образливих тверджень та заяв щодо неї, які спотворюють дійсний розвиток подій. У ній, зокрема, йдеться, що «свободівці» начебто викрили махінації Ірини Верещук та її родича, - заступника голови земельної комісії, довкола роздачі земельних ділянок у Раві-Руській. Також представники ВО «Свобода» заявили, що міський голова Рави-Руської змушувала депутатів голосувати за незаконне рішення, а саме за надання 139 ділянок пакетом, а самим людям не видавали рішення на руки про їх отримання», - інформує прес-служба.

У повідомленні наголошується, що міський голова Рави-Руської вважає цю та іншу подану інформацію недостовірною, такою, що не підтверджена жодними документами чи фактами, а її розповсюдження спрямоване на свідоме заплямування честі та гідності Верещук.

Мер Рави-Руської просить суд зобов’язати Жовківську РО ВО «Свобода» спростувати поширену недостовірну інформацію щодо неї, а також вилучити таку інформацію з офіційного веб-сайту ВО «Свобода».

Крім того, мер Рава-Руської звернулася до прокуратури Жовківського району з приводу перевірки факту масового розповсюдження провокаційних листівок проти неї у місті Рава-Руська. Вона просить встановити осіб, причетних до їх поширення. Мер висловила думку, що в цьому могли бути задіяні представники ВО «Свобода», - зазначається у повідомленні.