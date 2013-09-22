Відбудеться спільна колегія МВС України та МВС Росії
13:04, 22 вересня 2013Кримінал
0
За участю очільників відомств
24 вересня 2013 року, в Одесі відбудеться спільне засідання колегій Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації за участю очільників відомств обох країн.
Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, під час засідання заплановано розглянути питання розвитку співробітництва та обміну досвідом між міліцейськими відомствами України та Росії у забезпеченні правопорядку та громадської безпеки під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter