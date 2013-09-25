У Львові презентували проект «Львів – безпечне місто»

Сьогодні у Львові керівництво Львівського міського управління внутрішніх справ в рамках пілотної програми «Добровільна реформа міліції» презентувало проект «Львів – безпечне місто» реалізація якого дозволить вже за півтора роки міліції Львова працювати за європейськими стандартами.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко, зазначив, що даний проект стартує у Львові і в разі його успішної реалізації, може стати прикладом для наслідування в інших містах України.

В рамках проекту передбачається реалізація низки заходів, які дозволять здійснити реформування міліції Львова.

Як відмітив головний міліціонер міста, у Львові десятки років не вдосконалювали систему безпеки громадян.

«Коли я вперше зайшов у це приміщення, то побачив, яким жахливим є стан міського управління міліції, стан райвідділів Львова, жахлива матеріально-технічна база. Тим більше, майже всі приміщення, в яких працюють працівники міліції Львова, - не є власністю МВС, - зазначив Сергій Зюбаненко. - Відтак, провести ремонт чи встановити тут нові технічні засоби на сьогодні неможливо. Зокрема, будівля, в якій сьогодні знаходиться Львівське міське управління міліції, належить Службі безпеки України і це приміщення ми орендуємо».

Саме тому одним з перших питань реалізації програми «Львів – безпечне місто», стало питання про виділення містом земельної ділянки і будівництво нового приміщення Львівського міського управління міліції, будівля якого буде відповідати всім існуючим у розвинутих країнах світу стандартам.

«На сьогодні ми маємо земельну ділянку і розпочали процес будівництва будівлі на вулиці Стрийській. Орієнтована вартість проекту становить 47 млн грн, будівельна частина – 29 млн грн. Фінансування з боку Львівської міської ради – 4 млн грн, з яких реально проплачено 280 тис. грн. Крім того, з Міністерства внутрішніх справ України на рахунок Львівського міського управління міліції вже надійшло 7 млн грн.», - розповів Сергій Зюбаненко.

Прототипом нового приміщення у Львові стала вже існуюча будівля поліції у місті Тбілісі (Грузія).

«Коли делегація львів’ян у складі наших працівників та представників Львівської міської ради приїхали у Тбілісі і побачили, в яких мовах працює їхня поліція, то мені особисто стало соромно, що там це зробили, а у нашій країні з таким потужнім потенціалом, цього зробити не можуть. І, коли я повертався назад в Україну, то думав вже не про будівництво, а про реформу», - наголосив начальник львівських міліціонерів.

Він зазначив, що після повернення з Грузії було зібрано ініціативну групу працівників міліції, яка ініціювала і розпочала реалізацію проекту «Добровільна Реформа Міліції» у межах програми «Львів – безпечне місто».

Зокрема, перший етап реалізації проекту передбачає початок будівництва нового приміщення, залучення фірм-розробників проектів щодо оснащення будівлі камерами відеоспостереження, оновлення лінії «102», встановлення GPS-навігації в автомобілях усіх нарядів міліції міста.

Також Сергій Зюбаненко відзначив, що важливим етапом реформування є підбір висококваліфікованих управлінських кадрів. «Вже зараз ми розпочали набір таких кадрів, яких стажуємо навіть закордоном. Люди повинні навчитися і зрозуміти, яким саме повинен бути європейський рівень надання послуг громадянам, - сказав головний міліціонер міста. – А для того, щоб у нас люди працювали належним чином, треба створити стимул для якісної роботи. І таким стимулом буде житло. Іншими словами, спершу працівники, які відповідатимуть всім визначеним вимогам і критеріям, отримуватимуть службові квартири терміном на 5 років, після чого це житло може стати їхньою власністю».

Також під час презентації проекту наголошувалося на тому, що «ці та багато інших заходів – це кропітка робота не однієї людини і не одного місяця. За попередніми оцінками, реалізувати згаданий вище проект, який дозволить вивести львівську міліцію на європейський рівень, можна вже за півтора року».