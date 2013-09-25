Українська зброя отримала міжнародне визнання, – МВС

Українські виробники зброї отримали міжнародне визнання. Про це заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь заявив під час відкриття у Києві ювілейної 10-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2013».

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Відкриваючи експозицію, Сергій Лекарь зазначив, що подібний захід дає змогу поспілкуватися колегам з різних країн-виробникам продукції у сфері безпеки. Крім того, в учасників виставки з’являється можливість вивчити новинки технічного оснащення та обмундирування для працівників правоохоронних підрозділів.

«Надзвичайно приємно, що сьогодні на виставці представлено багато українських виробників, які досягли неабияких успіхів», – підкреслив заступник глави МВС України.

За словами директора Міжнародного виставкового центру Віктора Ткаченка, на сьогоднішній виставці представлено багато продукції, яка використовується саме силовими відомствами України.

Серед представлених новинок презентована система, що покликана забезпечити безпеку медикам бригад швидкої допомоги – пульт для виклику наряду Державної служби охорони.

Подібними системами з використанням GPS-технологій вже оснащені понад 180 автомобілів «швидкої» у Запоріжжі та Донецькій області. Надалі в МВС планують продовжити цю практику і в масштабах усієї держави.

На виставці була представлена техніка, яка забезпечує безпеку дорожнього руху, відеотехніка, що працює в рамках програми «Безпечне місто», а також новітні технології виготовлення засобів захисту для правоохоронців – шоломи і бронежилети, що мають вищий ступінь захисту та набагато меншу вагу. Крім того, на стенді заводу «ФОРТ» були представлені його новинки – полегшені зразки зброї.

За словами Сергія Лекаря, упродовж останніх двох років продукція цього підприємства є конкурентоспроможною та отримала визнання в Європі.

«Сьогодні українські виробники досягли певного рівня, і його визнали інші країни, що представили свою продукцію на цьогорічній виставці. Наше обладнання, обмундирування та спецтехніка визнані одними з найкращих. Цей завод має вже 2 європейських патенти», – підкреслив заступник міністра.

Організаторами виставки «Зброя та безпека-2013» виступило Міністерство внутрішніх справ та ТОВ «Міжнародний виставковий центр». Щороку виставка збирає до 9 тисяч відвідувачів. У цьогорічній експозиції взяли участь понад 30 підприємств України, а також фірми-виробники з Нідерландів, Росії, США, Польщі та Білорусі.