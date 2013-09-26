Розгляд ”врадіївскої справи” по суті почнеться 8 жовтня
14:01, 26 вересня 2013Кримінал
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Первомайський районний суд під час підготовчого засідання у справі про побиття і зґвалтування міліціонерами 29-річної продавщиці з Врадіївки Ірини Крашкової призначив початок розгляду справи по суті на 8 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова суддівської колегії Тетяна Маржіна сьогодні 26 вересня, під час засідання.
Наступне засідання буде виїзним і також відбудеться в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області в Миколаєві.
Сьогоднішнє підготовче засідання суду продовжується, суд повинен буде визначити чотирьом підсудним запобіжний захід.
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