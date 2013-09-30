У Тернополі молодик на BMW збив на смерть неповнолітню

29 вересня в Тернополі сталася резонансна дорожня пригода, у якій загинула 15-річна дівчина. Смерть учениці викликала обурення у багатьох людей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, окремі свідки події могли вчинити самосуд над 22-річним водієм. Завдяки професійним діям працівників міліції запальних молодих людей вдалося заспокоїти. Винуватця дорожньої пригоди правоохоронці затримали.

Близько 22:00 вечора на проспекті Злуки десятки місцевих мешканців стали свідками резонансної аварії. Безробітний тернополянин, керуючи автомобілем «БМВ-320», злегковажив, не вибрав безпечну швидкість руху та наїхав на нерегульованому пішохідному переході на дівчину із села Оліїв Зборівського району.

Іномарка зупинилася за декілька метрів від місця наїзду на неповнолітню. На жаль, першокурсниця Тернопільського СПТУ №3 від отриманих травм загинула.

Смерть першокурсниці у людному місці обурила мешканців прилеглих багатоповерхових будинків. Окремі люди, співчуваючи родині загиблої, хотіли вивести водія із салону автомобіля та розібратися, що стало причиною аварії.

Вчинити самосуд їм не дали правоохоронці. Перехожі висловлювали міркування, що водій вчинив дорожню пригоду у стані алкогольного сп’яніння. Міліціонери заспокоїли людей, забрали водія у медичний заклад, де лікарі взяли у нього забір крові та провели медичне освідчення на визначення стану алкогольного сп’яніння винуватця події.

Слідчі ретельно зафіксували факт дорожньо-транспортної пригоди, вживши заходів для збереження доказів. Автомобіль міліціонери доставили на арештмайданчик. Водія затримали, подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За порушення правил безпеки дорожнього руху законодавством передбачене позбавлення волі строком від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами до трьох років.

Слідчі встановили, що це далеко не перше порушення горе-водія. Цього року працівники ДАІ за недотримання правил дорожнього руху тричі складали протоколи на винуватця дорожньої аварії.