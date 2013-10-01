ФФУ хоче повернути міліцію на стадіони

Федерація футболу України збирається повернути міліцію на стадіони для охорони правопорядку під час футбольних матчів. Про це заявив перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко.

"Ми разом припустилися великої помилки, коли забрали міліцію зі стадіонів. Відповідно до Конституції, міліція нас захищає всюди – на вулиці, в кінотеатрі, в ресторані, у підворітті і в громадському транспорті. А на стадіоні – ні. На мій погляд, це грубе порушення конституційних положень і прав людини та громадянина", – заявив Стороженко.

Футбольний чиновник додав, що згідно з нинішніми нормами законодавства, міліція не має можливості оперативно припинити правопорушення на стадіоні: для цього потрібне письмове звернення відповідальної особи матчу.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день охорону правопорядку на матчах чемпіонату України, єврокубків та збірної забезпечують цивільні стюарди.

ТСН