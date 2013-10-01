ФФУ хоче повернути міліцію на стадіони
Зараз на матчах чергують стюарди
Федерація футболу України збирається повернути міліцію на стадіони для охорони правопорядку під час футбольних матчів. Про це заявив перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко.
"Ми разом припустилися великої помилки, коли забрали міліцію зі стадіонів. Відповідно до Конституції, міліція нас захищає всюди – на вулиці, в кінотеатрі, в ресторані, у підворітті і в громадському транспорті. А на стадіоні – ні. На мій погляд, це грубе порушення конституційних положень і прав людини та громадянина", – заявив Стороженко.
Футбольний чиновник додав, що згідно з нинішніми нормами законодавства, міліція не має можливості оперативно припинити правопорушення на стадіоні: для цього потрібне письмове звернення відповідальної особи матчу.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день охорону правопорядку на матчах чемпіонату України, єврокубків та збірної забезпечують цивільні стюарди.