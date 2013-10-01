У Вінниці вдруге за тиждень «замінували» суд
Евакуювали 340 осіб
У Вінниці вдруге за останній тиждень невідомі повідомляють про замінування приміщення суду.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, на номер «102» об 11.10 зателефонував чоловік та українською мовою повідомив: «Суд по Грушевського заміновано».
На місце події виїхали служби оперативного реагування: вибухо-технічна служба міліції, кінологи, рятувальники та швидка.
З приміщення суду було евакуйовано 340 чоловік.
Усі приміщення суду обстежили кінологи зі службовими собаками та вибухотехніки. Жодних вибухових речовин і небезпечних пристроїв правоохоронці не виявили.
В діях особи, яка повідомила про замінування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності), що карається позбавленням волі на строк до шести років. За те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Міліція вживає заходів для встановлення та затримання підозрюваного у скоєнні даного злочину.
Як повідомляв УНІАН, 23 вересня через анонімне повідомлення про замінування з приміщення Вінницького міського суду евакуйовували близько 60 людей.
Вибухівку знайдено не було.