Вінничанин через соцмережу шантажував німкеню

У Вінниці правоохоронці затримали 40-річного безробітного, який через Інтернет вимагав гроші в громадянки Німеччини.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до працівників міліції звернулась громадянка Німеччини з заявою про те, що невідома особа на одному з соціальних сайтів вимагає у неї гроші в сумі 600 доларів США за нерозміщення компрометуючої інформації відносно неї. Розгублена жінка миттєвим переказом перерахувала половину вказаної суми, а потім схаменулась та вирішила звернутись за допомогою до міліції.

Незадовго до цього заявниця зареєструвалась на одному з сайтів, де надавались послуги по передбаченню долі. У «мага» жінка шукала порад щодо розв’язання життєвих проблем і спілкувалася з ним виключно по Інтернету, а за надані послуги розраховувалась миттєвими переказами.

Зіставивши усі факти, заявниця запідозрила, що саме цей «маг» її шантажує, тільки на іншому сайті. Підозри потерпілої підтвердили працівники міліції, які взялися за розслідування цієї справи. Виявилося, що і «маг», і шантажист – одна й та сама особа, і знаходиться вона у Вінниці. Зловмисника вирахували за ІР-адресою, з якої надсилалися погрози.

Майже місяць вінницькі працівники міліції встановлювали та розшукували підозрювану особу. Ним виявився 40-річний безробітний вінничанин. Під час огляду помешкання підозрюваного оперативники виявили беззаперечні докази його причетності до скоєння даного злочину.

Слідчим відділом міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 189 КК України (вимагання). Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення.