Голову сільради на Херсонщині затримали на хабарі у $90 тис.

Міліціонери та працівники прокуратури Херсонської області затримали в.о. голови однієї з сільрад Скадовського району (Херсонська область) та його посередників за отримання хабара у розмірі $90 тис.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, хабар посадовці вимагали за виділення фізичним особам земельних ділянок та надання їм дозволів під індивідуальне будівництво.

Оперативники встановили, що в.о. голови сільради діяв через посередників – знайомого депутата, який за сумісництвом був головою земельної комісії сільради і колишнього працівника районної адміністрації.

Колишньому посадовцю була відведена роль збирача грошей. 90 тисяч доларів йому передавали частинами – по 5 тисяч доларів. Після отримання коштів він віддавав їх депутату та в.о. голови сільради. Востаннє він передав зловмисникам 540 тисяч гривень.

Колишньому посадовцю дісталося 330 тисяч гривень, з яких 30 тисяч гривень він сплатив кредит за автомобіль. А під час візиту міліціонерів до його будинку, дружина посередника викинула сумку з 300 тисячами гривень у двір сусідам, щоб урятувати чоловіка від відповідальності. Зловмисник поводився вкрай агресивно і намагався усіляко завадити роботі працівників міліції.

Під час обшуку в автомобілі депутата, на якому він намагався втекти від міліціонерів, оперативники знайшли 15 тисяч гривень, а у нього вдома вилучили ще 70 тисяч гривень.

Начальник УМВС України в Херсонській області Валерій Літвін зазначив, що завдяки чітким діям правоохоронців, чиновники, які незаконно розпродали державні землі та привласнили гроші, затримані. Варто зазначити, що кошти, які посадовці поклали до власних кишень, мали піти на розвиток курортного селища, покращення його інфраструктури, зокрема пляжів та набережної зони.

Наразі працівники міліції перевіряють причетність фігурантів до скоєння інших протиправних дій. Наразі правоохоронці проводять обшук за місцем мешкання в.о. голови сільради.

Слідство триває.