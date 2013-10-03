Двоє молодиків розбирали російські вагони на металобрухт

У Рівненській області затримали місцевих жителів, які вкрали металеві частини вантажних вагонів.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Так, на станції «Сарни» правоохоронці помітили двох підозрілих чоловіків, які вантажили залізничні деталі у авто.

Як з'ясувалось згодом, чоловіки в нічний час на власному автомобілі здійснювали крадіжку з вантажних потягів Російської Федерації.

Зловмисники за допомогою лому та інших інструментів вибирались на вагони та збивали елементи кріплення кришок люків. Елементи складали на купи, коли потяг відправився, тоді автомобілем під'їхавши навантажували усе складене.

Затриманим 25 і 26 років. За цей час вони встигли завдати Львівській залізниці збитків на 3 500 грн.

Тепер міліція розпочала кримінальне провадження за статтею - "крадіжка".