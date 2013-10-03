На Житомирщині правоохоронці викрили нарколабораторію

2 жовтня у Житомирській області правоохоронці викрили нарколабораторію. Про це повідомила керівник сектору громадських зв`язків УМВС України в Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, оперативники карного розшуку Малинського міськвідділу міліції викрили 30-річного жителя Малина, який займався виготовленням та збутом наркотиків. Чоловік пристосував для своїх незаконних занять власну оселю та приміщення поряд із міським магазином.

Чоловік потрапив у поле зору правоохоронців, коли один із затриманих споживачів марихуани зізнався, де її придбав. Міліціонери провели низку оперативних заходів, під час яких зафіксували факти продажу чоловіком наркопродукції власного виробництва.

Під час обшуку помешкання чоловіка в одній із кімнат правоохоронці виявили пакет, заповнений висушеною рослинною масою та пристрій для куріння. Ще частину рослинної речовини, а також деякі хімічні реактиви та обладнання працівники міліції вилучили з підсобного приміщення, розташованого поряд із місцевим торговельним закладом.

Встановлено, що власницею приміщення, в якому розташований магазин, є мати підозрюваного. Жінка здала його в оренду, а прибудова залишилася пустувати. Цією обставиною скористався син, який облаштував виробництво, де сушив та фасував марихуану та інші наркотичні засоби.

За фактом незаконного виробництва та зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження, у рамках якого буде встановлено, що саме виготовляв та розповсюджував чоловік. За попередніми даними, окрім продажу марихуани він намагався налагодити виробництво амфетаміну.

Таким чином міліція перекрила канал розповсюдження наркотиків на території Малина. Вилучену рослинну масу вагою понад 2 кг, а також пристосування, за попередніми даними, призначені для виготовлення синтетичної психотропної речовини, направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.