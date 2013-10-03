В Україні проводитиметься комісійний огляд доріг

В Україні за ініціативи Державтоінспекції у період з 1 по 20 жовтня триватиме осінній комісійний огляд вулично-дорожньої мережі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, заходи проводяться з метою визначити стан експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та підготовки їх до експлуатації в зимовий період.

Комісійний огляд стану доріг та дорожньої інфраструктури проводять представники служб автомобільних доріг, комунальних організацій, місцевих органів виконавчої влади, підрозділів ДАІ, Укрзалізниці та Укртрансінспекції.

Під час огляду фахівці перевірять стан покриття проїжджої частини (наявність деформацій у вигляді ямковості, осідань, колійності тощо), узбіч, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху, автопавільйонів, роботу зовнішнього освітлення, утримання залізничних переїздів. Особлива увага приділятиметься перевірці виконання заходів зі зниження аварійності в місцях концентрації ДТП, встановленню технічних засобів організації дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках доріг та відновленню зовнішнього освітлення, поінформували в ДАІ.

Також буде перевірено готовність виробничих підрозділів дорожньо-комунальних організацій до роботи у зимовий період (технічний стан снігоприбиральної техніки та навантажувачів, наявність необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів та піщано-соляної суміші тощо), та їх готовність до введення обмежень або закриття руху на дорогах під час можливого виникнення надзвичайних ситуацій унаслідок різкого погіршення погодних умов, йдеться в повідомленні.

На дорогах у гірській місцевості перед перевалами будуть перевірені майданчики для розвороту транспортних засобів (на випадок снігопаду, ожеледиці та інших несприятливих умов), а на підходах до великих міст - автомобільні стоянки, які влаштовані для відстою вантажного автотранспорту у разі ускладнення погодних та дорожніх умов, додали в ДАІ.