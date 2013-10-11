У Миколаївській області жінка підробила довідку про свою смерть, щоб не повертати борг банку.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника Вознесенського міськвідділу УМВС України в Миколаївській області зі зв`язків з громадськістю і ЗМІ Наталія Лобенко.

За її словами, 4 жовтня до міліції Вознесенська звернулася робітниця місцевого банку, яка повідомила, що 48-річна жінка, яка тимчасово проживає в одному з сіл Вознесенського району, кілька років тому одержала кредит на суму 3 тис. грн і жодного разу не заплатила ні гривни, щоб сплатити борг.

Щоб не повертати гроші за одержаний кредит, вона підробила довідку про свою смерть, яку до банківської установи надали родичі боржника для списання боргу.

Через деякий час під час об`єднанні банків їх співробітники встановили, що на даний час цей позичальник живий і здоровий і навіть змогла одержати після «своєї смерті» ще один, набагато більший кредит.

На даний час правоохоронці встановлюють місцезнаходження шахрайки.

4 жовтня слідчим відділенням Вознесенського МВ УМВС України у Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.358 КК України (підробка документів, печатки, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печатки, штампів), санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на термін до 6 місяців, або обмеження свободи на термін до 2 років.

Встановлюються всі обставини справи.