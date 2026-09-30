На цвинтарях біля Чорнобиля зʼявились унікальні рослини (фото)

За словами дослідників, старі дерева майже не збереглися в навколишніх лісах, але вціліли у сакральних місцях.

На цвинтарях, які розташовані на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника – у зоні відчуження – дослідники виявили унікальні рослини, серед яких - наголоватки волошкова. Про це повідомляє біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна.

"Нещодавно науковці Іван Мойсієнко та Надія Скобель – повернулися з експедиції до Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, під час якої досліджували унікальні цвинтарі на його території. Унікальність їх полягає в тому, що це були діючі цвинтарі, які раптово перестали функціонувати. Зазвичай же цвинтарі "помирають" поступово та довго", - розповіли дослідники.

Йдеться, що загалом було обстежено 24 цвинтарі, на яких виявлено понад 400 спонтаннозростаючих видів судинних рослин, серед них – низка регіонально рідкісних видів. Цікаво, що на кількох цвинтарях науковці виявили вид з резолюції №4 Бернської конвенції - наголоватки волошкові (Jurinea cyanoides).

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Майже на кожному цвинтарі були присутні дерева з обхватом стовбура понад 200 та 300 см, додають дослідники. Рекордсмен серед живих дубів має обхват стовбура 446 см, тоді як параметри мертвого гіганта сягали 510 см. Найтовща сосна мала 259 см в обхваті.

"Чітко помітно, що старі дерева майже не збереглися в навколишніх лісах, але вціліли саме на цвинтарях завдяки їхньому сакральному статусу. Окрім багатого біологічного різноманіття, Чорнобильські цвинтарі зберігають і інші унікальні речі – кургани, борті, маленькі дерев’яні "церкви" на похованнях старообрядців тощо", - зазначають у заповіднику.

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Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили цікавого метелика-довгожителя - лимонницю звичайну (цитринець). Її жовті крила особливо помітні серед осінньої зелені, а за характерною формою крил її легко впізнати навіть здалеку. Осінь для цього метелика - важливий період, метелик активно живиться, накопичуючи енергію перед зимівлею. Потім, з настанням холодів ховається серед опалого листя, у кущах чи іншій рослинності та залишається там до весни.

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