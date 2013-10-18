На Луганщині 20-річна мати знімалася у порно з 4-річним сином

10:00, 18 жовтня 2013
Кримінал
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Продавала порнознімки в Інтернеті

У Красному Лучі Луганської області 20-річна дівчина примушувала маленького сина зніматися з нею в порно. Про це повідомили у прес-службі ГУ МВС у Луганській області.

Як стало відомо, клієнтів для продажу порнографічних матеріалів дівчина знаходила в Інтернеті. За 30 порнографічних фотографій вона заробила 600 грн.

Спочатку до міліції надійшло повідомлення про те, що дівчина займається проституцією. У ході перевірки з'ясувалося, що дівчина ще й знімається у порно з маленьким сином. Відповідні матеріали знайшли в неї у ході обшуку. За її словами, фотографії зі сценами імітування статевого акту вона знімала, коли син спав, а дідусь і бабуся знаходилися в сусідній кімнаті.

Після цього знімки вона віддавала клієнту, якого знайшла в Інтернеті.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Дівчина затримана в порядку ст. 208 КПК України. Вилучені фотографії направлені на експертизу, за висновком якої буде прийняте рішення про відкриття кримінального провадження за частиною 4 статті 301 КК України (Виготовлення та збут порнографічної продукції). Наразі міліція шукає також всіх можливих замовників даної продукції. Вирішується питання про позбавлення затриманої батьківських прав.

ТСН

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