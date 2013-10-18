Захарченко вважає, що українці недостатньо поінформовані про боротьбу міліції зі злочинністю

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вважає, що українці недостатньо поінформовані про стан злочинності в країні і боротьбу міліції з нею і виступає за удосконалення роботи в цьому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у вступному слові на міжвідомчій колегії за підсумками діяльності органів внутрішніх справ протягом 9 місяців поточного року.

“Інформування населення щодо діяльності міліції потребує удосконалення... Необхідно удосконалити систему щодо інформування населення про стан злочинності в державі і роботу міліції”, - сказав Захарченко, зауваживши, що відповідні підрозділи МВС повинні разом із органами місцевої влади, ЗМІ і громадськістю розробити відповідні формули та підходи для реалізації цього завдання. У контексті сказаного міністр, зокрема, повідомив, що упродовж 9 місяців цього року кількість навмисних вбивств в Україні скоротилася на 19%, нанесення тяжких тілесних ушкоджень - на 17%, скоєння розбійних нападів - на 22%.

Також Захарченко підкреслив, що після підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС відомству доведеться протягом 2-7 років привести у відповідність до вимог ЄС понад 1300 відомчих наказів. Водночас керівник МВС звернув увагу підлеглих на боротьбу із незаконним переправленням мігрантів через Україну до держав Євросоюзу. За його словами, у 80% випадків незаконного переправлення мігрантів існує роками відпрацьована злочинцями система. Зокрема, кожен із незаконних мігрантів сплачує за перетин кордону певним особам від 4 до 7 тис. доларів. У зв`язку з цим міністр дав доручення відповідним підрозділам та керівникам приділити викоріненню цього явища найбільшу прискіпливу увагу.

Разом з тим Захарченко звернув увагу на те, що в цьому році є певні покращення у боротьбі з корупційними проявами, однак визнав, що здебільшого викриття корупціонерів спостерігається у нижчих посадових ланках.

Крім того, міністр зауважив, що у цьому році за скоєння посадових злочинів було засуджено 227 працівників міліції, 12 з яких займали керівні посади. У контексті цього міністр зобов`язав підлеглих більш прискіпливо ставитись до підбору кадрів, підвищення їхньої професійної підготовки та перепідготовки.

У той же час міністр зазначив, що невід`ємним питанням у якісній роботі працівників правоохоронних органів є їхнє соціальне забезпечення.

“В уряді опрацьовується питання підвищення у наступному році рівня соціальної забезпеченості працівників міліції. Сподіваюсь на його позитивне вирішення”, - сказав Захарченко.