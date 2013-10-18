Школяр випадково вистрілив 8-річному товаришу у груди
16:28, 18 жовтня 2013Кримінал
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Дитина померла в лікарні
8-річний хлопчик з Житомирщини трагічно загинув під час небезпечних дитячих пустощів - його випадково застрелив з мисливської рушниці 11-річний товариш.
Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Діти гралися у будинку, коли старший з них випадково вистрілив товаришу у груди. 8-річного хлопчика відвезли до місцевої лікарні, проте поранення виявилися несумісними з життям - під час операції малюк помер.
У Житомирському управлінні МВС розказують, що постріл був здійснений із зареєстрованої гладкоствольної рушниці, яка належала господарю домоволодіння.
Наразі правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують усі причини та обставини, що призвели до трагедії.
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