Захарченко закликав міліціонерів готуватися до зими

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко зобов'язав своїх підлеглих підготуватися до зими. Про це очільник МВС сказав на міжвідомчій колегії за підсумками діяльності органів внутрішніх справ продовж дев’яти місяців цього року.

За його словами, міліціонер повинен бути спроможним у снігопади прийти на допомогу автомобілістам, літнім людям, жителям віддалених районів.

«Враховуючи минулий досвід, нам слід підготуватися до цього своєчасно, особливо це стосується служб блоку громадської безпеки, ДАІ, дільничних, патрульних служб», – сказав міністр 18 жовтня.

Голова МВС також попросив свого заступника Віктора Ратушняка визначити заходи з підготовки до зими.

ВВС