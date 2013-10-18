В Україні вже сьогодні відбуваються масштабні зміни, – міністр

Підписання в листопаді під час Вільнюського саміту «Східне партнерство» угоди про асоціацію з Європейським Союзом стане важливим підсумком розвитку України. Для держави цей документ є детальною програмою перетворень в усіх сферах життя відповідно до європейських стандартів.



Фото: МВС України

Про це очільник МВС Віталій Захарченко сказав на міжвідомчій колегії за підсумками діяльності органів внутрішніх справ продовж дев’яти місяців цього року.

«Як зазначив Президент України Віктор Янукович, це дорожня карта нашого зближення з європейською спільнотою», – сказав Захарченко, якого цитує Управління зв’язків із громадськістю МВС.

За його словами, в Україні вже сьогодні відбуваються масштабні і глибинні зміни. Успішна реалізація положень угоди значно підвищить якість життя громадян України. Наразі суттєво вдосконалюється система судочинства, модернізуються інститути правової держави, правоохоронні органи. Зокрема, для реформування органів внутрішніх справ також потрібні зміни до законів, указів Президента, постанов уряду та відомчої нормативної бази, яку складають близько 1,3 тисяч наказів.

Ще одним важливим аспектом у роботі МВС України Віталій Захарченко назвав набрання чинності новим КПК, адже він на практиці підтверджує прагнення України розвиватися в якості європейської правової держави. У моделі кримінального процесу закладені нові інструменти та гарантії захисту прав і свобод громадян.

Міністр внутрішніх справ нагадав керівникам територіальних органів внутрішніх справ, що пріоритети в роботі відомства залишаються незмінними. Серед них, насамперед, – постулат «Людина понад усе», дотримання її прав, а також відкритість у роботі.

Крім того, необхідно працювати над покращанням сервісної функції міліції, зміною критеріїв оцінки її діяльності. Ще серед пріоритетних напрямків роботи – необхідність модернізації органів внутрішніх справ, а також співпраця з населенням і громадськими організаціями.

За словами глави МВС, відносини європейського зразка передбачають невтручання правоохоронних органів у сферу особистого життя, неможливість кримінального переслідування без реальних правових підстав тощо. Також важливою передумовою громадської довіри та підтримки є ознайомлення населення з роботою міліції.

«Саме такі принципи закладені в діяльності європейської правоохоронної системи», наголосив Віталій Захарченко.