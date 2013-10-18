Дільничні мають бути забезпечені службовим житлом, - глава МВС

Дільничні інспектори мають бути забезпечені робочими місцями та службовим житлом. У разі відсутності таких умов, органи внутрішніх справ ініціюватимуть перед органами місцевої влади питання щодо необхідності забезпечення дільничним відповідних умов службової діяльності.

Про це очільник МВС Віталій Захарченко сказав на міжвідомчій колегії за підсумками діяльності органів внутрішніх справ продовж дев’яти місяців цього року.

Окрім цього, міністр внутрішніх справ дав доручення здійснити перевірку умов роботи та соціального забезпечення дільничних інспекторів міліції, пише Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Він акцентував увагу керівників територіальних підрозділів внутрішніх справ на необхідності вивчення умов роботи та рівня соціального забезпечення дільничних інспекторів міліції.

З цією метою в усіх регіонах держави впродовж найближчого місяця будуть вивчені соціально-побутові умови працівників служби. За результатами цих перевірок керівники територіальних органів внутрішніх справ ініціюватимуть перед органами місцевої влади питання щодо забезпечення дільничним необхідних умов службової діяльності.

«Роль дільничного інспектора наразі дуже висока, адже він є тим працівником міліції, до якого люди йдуть у першу чергу», – наголосив Захарченко.