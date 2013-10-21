П’яний юнак на авто збив дівчину і втік

09:47, 21 жовтня 2013
Кримінал
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Взяв авто у дядька

У Чернівецькій області 17-річний хлопець, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, наїхав на землячку і зник з місця події.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, жінка розмовляла з подругою біля воріт будинку. Несподівано одну із співрозмовниць збив автомобіль, водій якого не встиг вчасно повернути кермо.

З місця аварії автомобіль відразу ж зник. На дорозі залишилося лише одне з бічних дзеркал заднього виду.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що за кермом перебував неповнолітній місцевий житель. Хлопець у стані алкогольного сп'яніння без дозволу взяв авто у дядька, щоб покататися селищем.

Постраждала наразі знаходиться у Глибочьцкій центральної районної лікарні. У неї, крім забоїв, закритий перелом правого стегна.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

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