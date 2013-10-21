Житель Чопа убив і закопав на смітнику малолітнього сина

Мешканець Чопа вбив та закопав на смітнику у Львівській області свого малолітнього сина. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Закарпатській області.

Нещодавно в Ужгородський райвідділ міліції надійшли матеріали про зникнення малолітньої дитини 2011 р.н.

Під час перевірки у вересні службою у справах дітей Чопського міськвиконкому цієї сім′ї було з′ясовано, що кудись пропала п′ята дитина цієї багатодітної родини, 2-річний Давид, а сама сім′я кудись виїхала. Сусіди сказали, що до Ужгорода. Тітка ж молодої матері запевнила, що її 26-річна племінниця півроку тому разом зі своїм співмешканцем та дітьми виїхала на заробітки в м.Ходорів Львівської області. У серпні вони повернулася звідти додому, але найменшого хлопчика з ними не було. На запитання тітки, де дитина, племінниця стала запевняти, що малого Давида від неї забрали в Ходорові працівники міліції.

Слідчим Ужгородського райвідділу міліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно безвісти зниклого хлопчика та відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією – ст.115 ч.1 Кримінального кодексу України (Навмисне вбивство).

У ході проведення досудового слідства в ході допиту старшого сина, міліціонери з′ясували страшну правду, куди подівся малий Давид.

Як розповів хлопець, влітку вони з батьками і 4-ма братами поїхали у Львівську область, де на смітнику в Ходорів збирали металобрухт, там і жили в наметі. Одного вечора братик Давид дуже плакав і був нечемним, тож батько став його бити. Била малого і мама. Після цього батько з матір′ю покликали їх з палатки на вулицю й зв′язали їм руки. А далі знову били Давида й кричали на нього. Потім батько щось приснув дитині в очі, від чого хлопчик став ще сильніше плакати. Тоді горе-батько підняв дитину у повітря і з силою кинув на землю. Після цього малий вже не плакав і не ворушився. Тоді стали плакати вже інші діти, зі страху, та батько став на них кричати, що усіх повбиває, якщо будуть плакати.

Батько й мати стали після цього лити на Давида воду, та той нічого не пив. Тож вони, зрозумівши, що дитина мертва, приклали його різним папером і підпалили. Коли тіло догоріло, батько сапою викопав яму і кинув туди обгорілі останки дитини. Далі удвох з мамою вони закопали яму, а батько поклав зверху на це місце великий камінь.

Потім мати розв′язала дітей і вони пішли спати. Наступного дня вони знову працювали на смітнику, а через деякий час усі повернулися поїздом додому в м.Чоп.

Хоч батьки під страхом смерті й наказали дітям мовчати, все ж ті зізналися, що сталося з Давидом, своїй хресній матері. А далі про все стало відомо міліції.



Фото: МВС України

Коли хлопця, що розповів цю страшну історію, працівники міліції привезли на вказаний смітник у Ходорів, дитина показала місце, де батько закопав тіло його братика. Коли могилу розкопали, то знайшли картонну коробку з рештками кісток дитини.

Кримінальне провадження за даним фактом розслідує слідчий відділ Ужгородського райвідділу міліції. Горе-батьків вбитого хлопчика працівники карного розшуку Ужгородського райвідділу міліції розшукали на смітнику аж в місті Тернопіль й затримали та доставили у Жидачівський райвідділ міліції для проведення з ними слідчих дій. Слідство у цій страшній справі триває, а остаточну долю батьків, які вбили власну дитину, визначатиме суд.