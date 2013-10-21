Делегація ЄКПТ проінспектувала ІТТ в райвідділах міліції України

Ситуація з затриманими в ОВС – покращилася. Саме такі висновки зробила делегація Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ) за результатами інспекторських перевірок ізоляторів тимчасового тримання, кімнат для затриманих та райвідділів ОВС України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час зустрічі члени делегації Європейського комітету та МВС України обговорили питання дотримання прав людини в органах внутрішніх справ. Зокрема, ті, що стосуються жорстокого або такого, що принижує гідність поводження чи покарання.

Для Європейського комітету це вже 11 візит в Україну, який цього разу тривав з 9 по 21 жовтня 2013 року. За цей період члени делегації перевірили деякі ІТТ, кімнати для затриманих та чергові частини ОВС на території України.

Члени делегації наголосили на тому, що загалом ситуація покращилася, але є деякі недоліки над яким ще слід працювати. Зокрема, це стосується умов тримання та матеріально-технічного оснащення спецустанов.



Фото: МВС України

- Під час нашого візиту у 2011 році ситуація із дотримання прав людини в ОВС була незадовільною, за два роки вже є позитивні зрушення, але ще потрібно працювати у цьому напрямку, - зазначив Президент ЄКПТ Летіф Хусейнов та додав, що приємним є той факт, що обидві сторони розуміють проблеми і ставлять перед собою мету – вирішити їх.

У свою чергу начальник Управління зв’язків із громадськістю Сергій Бурлаков зауважив, що новий КПК ефективно регулює процедуру отримання доказів сторонами під час судового розгляду, адже докази вважаються недопустимими, якщо вони були отримані, в результаті застосування тортур, жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження або загрози такого поводження. Крім того, чергові частини обладнані системами відеоспостереження, аби не допустити випадків жорстокого поводження із затриманими та доставленими особами.

- Ми на шляху усунення недоліків. Дякую за Вашу роботу, адже ми зі сторони можемо бачити реальну картину на місцях, що допоможе нам усунути прогалини у деяких питаннях, - сказав Сергій Бурлаков.

Він також додав, що позиція керівництва Міністерства залишається принциповою – у разі виявлення будь-яких протиправних дій з боку працівників міліції – буде швидке та об’єктивне реагування.