У Харкові школярки грабували квартири однокласників

У Комінтернівському районі Харкова дві 15-річні учениці однієї зі шкіл викрадали ключі у однокласників і грабували їхні квартири.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, як зазначили в УЗГ, під час уроків школярки таємно викрадали ключі від квартир у своїх однокласників, після чого, користуючись інформацією про відсутність господарів дома, проникали до квартири та скоювали крадіжку. Викрадене - побутову техніку, коштовності вони одразу здавали до ломбарду, а отримані гроші витрачали на свої потреби. Підозрювані вже зізналися у скоєнні чотирьох таких злочинах.

Слідчим відділом Комінтернівського райвідділу дівчатам пред’явлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

