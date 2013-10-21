Паралімпієць постачав наркотики до виправної колонії. Фото/Відео

Призер Паралімпійських ігор, майстер спорту з легкої атлетики по метанню списа щодня перекидав наркотики через паркан колонії. Щоб спортсмен повністю залежав від угруповання, чоловіка схилили до вживання ін’єкційних наркотиків.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС Херсонщини спільно з адміністрацією виправної колонії встановили, що до складу злочинної групи входило шість чоловік. Організатором каналу постачання наркотиків є засуджений. Він знаходиться у місцях позбавлення волі уже 13 років за злочини, скоєні у 90-х роках. Прямо зі своєї камери він телефонував членам групи, які нещодавно звільнилися. Злодій замовляв їм особливо небезпечні наркотичні та психотропні речовини: екстракційний опій, амфетамін та канабіс.

Засуджені розраховувались за наркотики через банківські рахунки. Телефонуючи рідним, вони просили переказати гроші для сплати картярських боргів. Деякі скоювали телефонні шахрайства.

Після отримання коштів, учасники групи скуповували замовлені наркотики.



Фото: МВС України

«Документувати злочинну діяльність групи було нелегко. Засуджений особисто координував дії своїх “підлеглих” у режимі конференц-зв’язку. А процес перекидання наркотиків на територію зони займав не більше 10 секунд», – сказав очільник міліції Херсонщини Валерій Літвін.

Кілька осіб слідкували за охоронцями колонії і чекали моменту, коли ті відвернуться. Потім давали сигнал спортсмену і той кидав на потрібну відстань одразу по кілька “наркопосилок”.

Оперативники задокументували п’ять фактів збуту на територію колонії наркотичних засобів: більше 100 мілілітрів екстракційного опію та 300 грамів канабісу. Працівники міліції провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, вилучили екстракційний опій, канабіс та інші речові докази їх злочинної діяльності.

Двоє учасників групи заарештовані та знаходяться у слідчому ізоляторі.

Трьом членам групи обрано інші запобіжні заходи. Розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.