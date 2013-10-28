У міліції заявляють, що діям учасників мітингу біля МВС буде надано правову оцінку

У міліції заявляють, що діям учасників сьогоднішнього мітингу біля МВС України буде надано правову оцінку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні об 11:00 біля МВС відбулася акція представників ВО «Свобода». У заходах взяли участь близько 50 громадян, а також кілька народних депутатів від цієї політичної сили.

Оскільки міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко в цей час перебував на нараді в Адміністрації Президента України, народним депутатам було запропоновано пройти до приміщення приймальні громадян, розташованої поруч із центральним входом, для зустрічі із заступником міністра. Проте вони відмовилися та влаштували штовханину біля дверей, і, пошкодивши їх, зайшли до приміщення контрольно-пропускного пункту МВС.

До протестувальників вийшов заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, який, враховуючи відмову депутатів провести зустріч у приміщенні приймальні громадян, запросив їх до свого службового кабінету.

У зустрічі взяли участь 14 осіб: народні депутати, їхні помічники, громадські активісти. Учасники зустрічі обговорили питання охорони громадського порядку під час масових заходів, безперешкодного проходу депутатів на таких заходах, а також розслідування кримінальних справ стосовно активістів політичних рухів.

Після зустрічі один із народних депутатів, перебуваючи на території МВС, зірвав зі стенду портрет одного з колишніх міністрів внутрішніх справ та розбив його.

Слідчо-оперативною групою задокументовано факти порушення громадського порядку. Ці матеріали будуть направлені до прокуратури для надання правової оцінки.