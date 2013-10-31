Новий КПК – один з найкращих в Європі, – представник Ради Європи

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України – один із найкращих в Європі. Про це заявив директор із прав людини Генерального департаменту прав людини і верховенства права Ради Європи Хрістос Якумопулос.

Однак, за словами представника Ради Європи, новий КПК потребує 100% імплементації. «У перший рік дії КПК наявні позитивні тенденції. Водночас потрібна 100% імплементація кодексу, щоб він запрацював на повну потужність. Нині залишились технічні проблеми, пов’язані із запровадженням КПК. Я не виключаю, що з часом Кодекс потребуватиме певних змін або ж доповнень, щоб система правосуддя в Україні працювала належним чином», – зазначив представник Ради Європи.

За його словами, здійснення демократичних реформ наблизить Україну до європейської спільноти, що є позитивом напередодні вирішення питання підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Новий КПК набув чинності у листопаді 2012 року, в його розробці українським законодавцям допомагали експерти Євросоюзу і США.

Директор із прав людини Генерального департаменту прав людини і верховенства права Ради Європи взяв участь у роботі науково-практичної конференції «КПК України: практика застосування та перспективи розвитку» у Києві.

Радіо Свобода