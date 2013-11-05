На Закарпатті двоє ”сатаністів” убили 18-річного юнака.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 5 листопада, повідомив начальник Закарпатського УМВСУ генерал міліції Василь Варцаба на прес-конференції.

За його словами, 30 жовтня до Рахівського райвідділу міліції з заявою про зникнення 18-річного сина звернулася 39-річна мешканка Рахова. Мати пояснила, що напередодні син взяв 500 гривень для придбання комп’ютера, який йому везуть з Києва товариші. О п`ятій годині ранку юнак пішов на автостанцію зустріти цих друзів, аби віддати їм гроші та забрати обіцяний комп’ютер, проте чомусь забрати його не зміг. Цього ж дня обідньої пори парубок зателефонував подрузі, проінформував її, що таки йде за комп’ютером до товариша і пообіцяв зателефонувати, коли повернеться. З того часу про хлопця ніхто нічого не чув.

Після повідомлення матері подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами Варцаби, в ході розслідування правоохоронці «вийшли» на хлопця, який став свідком убивства розшукуваного юнака.

Хлопець, який повідомив про злочин, розповів, що йому зателефонував колега і попросив зустрітися в закинутій будівлі біля сміттєзвалища. Коли він прийшов, то побачив, що двоє його знайомих колегу вбили. Зловмисники спочатку хотіли вбити і свідка, але потім, пригрозивши, відпустили.

Як уточнив начальник міліції, 18-річний хлопець помер від множинних ножових поранень. Всього йому було завдано 18 ударів. Щоб ”замести сліди”, зловмисники кинули труп в яму та засипали камінням і сміттям.

Усі троє підозрюваних були затримані правоохоронцями в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Двоє з них зізналися в скоєному.

Варцаба також розповів, що зловмисники заявили, що вони з 13 років чують голоси і спілкуються із ”господарем”, якого вони також називають Сатаною, який їм говорить як треба чинити, допомагаючи у тій чи інші ситуації, і носять на шиї перевернуті хрести-символи сатани. Щоб довести хазяїну свою відданість, юнаки мали вбити людину. Вибір впав на їхнього ровесника, на якого юнаки мали давню образу.

Згідно з їхнім зізнанням, одним із перших наказів ”господаря” було - жорстоко вбити кішку. Вони це зробили і зняли на відео, яке й розповсюдив у школі через мобільний телефон їхній приятель – майбутня жертва.

Зловмисники виманили загиблого на сміттєзвалище і після нетривалої сварки завдали йому удари ножем. Підозрювані, за їх словами, також за ”наказом”, заховали тіло вбитого. Далі пішли ночувати до бабусі одного з них, наступного дня спілкувалися з друзями. Коли їх затримала міліція, вони спершу сміялися, як ні в чому не бувало.

Начальник міліції також повідомив, що жодних ритуальних знаків на місці вбивства не виявлено. Звинувачені хлопці - 18 і 19 років. Відомо, що один з них навчається в профтехучилищі в Києві. На обліку в психіатричній лікарні раніше вони не перебували, а зараз буде проводитись відповідна експертиза.

Слідчими органами за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років, або довічне позбавленням волі.

Під час прес-конференції Варцаба також повідомив, що наразі ніяких відомостей про діяльність сатанинських сект в області немає, але перевірки тривають.