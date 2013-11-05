На Сумщині підпалили автомобіль керівника районної «Батьківщини»

У селищі Ямпіль Сумської області невідомі особи підпалили автомобіль голови місцевого районного осередку, керівника депутатської фракції партії «ВО «Батьківщина» в райраді Олександра Косенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського обласного осередку «ВО «Батьківщина», підпал було здійснено в понеділок, 4 листопада, о 19:00.

Згідно із повідомленням, «Батьківщина» пов’язує цей інцидент з політичною діяльністю Косенка.

«Напередодні Косенко отримував попередження з погрозами, щоб не шукав правди у крадіжках лісу в ДП «Ямпільський агролісгосп», де він працював. Два дні тому під тиском Олександр Косенко змушений був звільнитися, але не припинив свою діяльність з викриття корупційних схем, за що поплатився автомобілем», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, за даним фактом народний депутат України від Сумської області Володимир Шульга готує депутатське звернення до Генпрокуратури та голови облдержадміністрації.

Як повідомила УНІАН начальник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, за фактом підпалу автомобіля сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада, близько 19 години в м. Конотоп Сумської області невідомі особи жорстоко побили депутата міської ради від «ВО «Батьківщина» Левана Толордава. За фактом нападу на депутата відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ і дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.