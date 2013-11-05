Лекарь зустрівся з представниками компанії «Motorola solutions»

У Міністерстві внутрішніх справ відбулася робоча зустріч заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Сергія Лекаря із головуючим від «Motorola Solutions» - віце-президентом сектору радіозв’язку в регіоні ЕМЕА Акселем Реттігом.



Фото: МВС України

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Ми можемо допомогти Україні з сучасними засобами зв’язку із забезпечення правопорядку. Наші системи охорони вже використовуються в Україні, у київському НСК «Олімпійський» та у аеропорту Донеччини. Багато сусідніх з Україною держав широко застосовують наші системи у своїй роботі», - зазначив Аксель Реттіг.

За словами Сергія Лекаря, українська міліція добре знайома з роботою «Motorola Solutions», адже технічне оснащення дуже добре зарекомендувало себе у роботі у Київському главку. МВС не проти розширення робочих масштабів сучасних засобів зв’язку із забезпечення правопорядку по всій території України.

Тож, представники обох сторін вирішили створити робочі групи, які будуть детально співпрацювати з питань вивчення роботи систем охорони та подальших закупівель обладнання «Motorola Solutions».

«Ми дуже вдячні вам за пропозиції у покращенні роботи міліцейського відомства, та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю», - підсумував Сергій Лекарь.