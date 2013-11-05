На Дніпропетровщині затримано громадянина Російської Федерації

Співробітники ДАІ на трасі Запоріжжя – Дніпропетровськ поблизу Дніпропетровська затримали громадянина РФ, який на батьківщині розшукується за підозрою у скоєнні вбивства.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, сьогодні, 5 листопада, о 13.00 24-річний громадянин РФ перевищив швидкість, перебуваючи за кермом легковика і був зупинений інспекторами ДАІ.

Водій помітно нервував, при перевірці документів було встановлено, що він перебуває в міжнародному розшуку за підозрою в скоєнні вбивства в Російській Федерації. Порушник вискочив з машини і побіг у поле. На словесну вимогу правоохоронців зупинитися, втікач не відреагував. Після попереджувального пострілу вгору з табельної зброї втікач зупинився, що дало змогу його затримати. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Затриманого доставлено до Дніпропетровського районного відділу міліції. В подальшому суд прийматиме рішення про арешт та екстрадицію чоловіка в Російську Федерацію.