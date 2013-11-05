Українським призовникам дозволили виїжджати за кордон
20:17, 05 листопада 2013Кримінал
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Ухвалила закон Рада
5 листопада Верховна Рада ухвалила закон, що дозволятиме українським призовникам отримувати закордонні паспорти. За дане рішення проголосували 331 із 402 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Раніше законом заборонялося виїжджати призовникам за кордон до вирішення питання про відстрочку від призову. Відсьогодні таку норму з документу виключили.
Нагадаємо, раніше Янукович підписав указ про перехід армії на контрактну основу. Набір на строкову службу збережеться у внутрішніх військах.
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