Українським призовникам дозволили виїжджати за кордон

5 листопада Верховна Рада ухвалила закон, що дозволятиме українським призовникам отримувати закордонні паспорти. За дане рішення проголосували 331 із 402 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Раніше законом заборонялося виїжджати призовникам за кордон до вирішення питання про відстрочку від призову. Відсьогодні таку норму з документу виключили.

Нагадаємо, раніше Янукович підписав указ про перехід армії на контрактну основу. Набір на строкову службу збережеться у внутрішніх військах.