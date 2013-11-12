У Харкові скоєно збройний напад на ювелірний салон

У Харкові внаслідок розбійного нападу на ювелірний магазин по вулиці Миру, 20 поранені двоє людей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, сьогодні вдень до торговельного павільйону зайшли 4 чоловіків та вистрелили в охоронця. Він отримав два поранення.

Потім, погрожуючи пістолетами, нападники змусили продавців лягти на підлогу. Розбивши скло вітрин, вони викрали ювелірні вироби.

Коли розбійники залишали місце злочину, поранений охоронець відкрив по втікачах вогонь. Шум пострілів привернув увагу перехожих, які й викликали міліцію.

По гарячих слідах один з нападників (1988 року народження) був затриманий. Однак він чинив опір правоохоронцям, у наслідок чого 30-річний старший лейтенант міліції отримав поранення.

На цей час і міліціонер, і охоронець доправлені до лікарні.

До ЄРДР внесено два кримінальних провадження за фактами розбою (ч. 3 ст. 187 КК України) та посягання на життя правоохоронця (ст. 348 КК України).

Прокуратура району призначила процесуальних керівників у провадженнях, проводяться необхідні слідчі дії, направлені на встановлення місця знаходження інших нападників.