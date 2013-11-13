На дискотеці побили двох посадовців

У Запорізькій області на дискотеці в одному із сіл Веселівського району четверо осіб побили двох посадовців.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, 10 листопада до чергової частини Веселівського райвідділу міліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них за допомогою звернулися двоє посадовців одного з сіл району, яким напередодні пізно ввечері група невідомих осіб спричинила тілесні ушкодження.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (злісне хуліганство). Нагадаємо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники міліції встановили, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні четверо мешканців районного центру, яких наразі вже затримано. Проводиться комплекс заходів щодо встановлення всіх обставин події та осіб всіх учасників інциденту.

Триває досудове розслідування.